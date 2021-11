Nigeria: attacco armato nello Stato di Sokoto, almeno 15 morti e diversi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 civili sono morti e diversi altri sono rimasti feriti in un attacco condotto da uomini armati a bordo di motociclette nello Stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. L'attacco, fa sapere il governatore statale Aminu Tambuwal in una nota, sono avvenuti nelle prime ore di lunedì e 13 delle vittime sono state uccise nella cittadina di Illela, al confine con il Niger, mentre gli altri due sono stati uccisi in un attacco separato a Goronyo, la stessa città dove il mese scorso uomini armati avevano effettuato un altro attacco uccidendo più di 40 persone in un mercato. Secondo quanto riferiscono i media locali, molti residenti sono fuggiti dalle loro case a seguito degli ultimi attacchi. La regione è alle prese con un'ondata di uccisioni e rapimenti a scopo di riscatto da parte di bande armate, che continuano nonostante il dispiegamento di migliaia di forze di sicurezza. Durante il fine settimana militanti affiliati al gruppo dello Stato islamico hanno ucciso diversi membri delle forze di sicurezza nigeriane tra cui un generale dell'esercito in un'imboscata avvenuta nello Stato di Borno. (Res)