Cina: Borsa Pechino fattura 1,5 miliardi di dollari nella prima giornata di scambi

- La Borsa di Pechino, che ha inaugurato le proprie attività ieri, 15 novembre, ha registrato un fatturato di 1,5 miliardi di dollari nel primo giorno di negoziazioni. Circa 660 titoli del National Equities Exchange and Quotations (Neeq), il sistema di negoziazione fuori borsa da cui è nato il nuovo mercato azionario, hanno subito un rialzo dell'1,87 percento. Esprimendo soddisfazione per la prima giornata di quotazioni, il presidente della borsa valutaria, Xu Ming, l’ha definita "una base importante per le piccole e medie imprese impegnate nel settore dell’innovazione”. (Cip)