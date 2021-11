Recovery: Colao, decreto rafforzerà domicilio digitale e Anpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto sono incluse disposizioni tese a rafforzare due strumenti essenziali per il percorso di digitalizzazione del Paese: il domicilio digitale e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante la sua audizione di questa mattina in commissione Bilancio alla Camera dei deputati. “Sono poi previsti interventi di semplificazione tesi ad accelerare e rendere coerente il percorso di trasformazione digitale in corso”, ha detto. (Rin)