India: Covid, 8.865 nuovi casi e 197 decessi (2)

- Il ministero dell’Interno ha prorogato ancora, fino al 30 novembre, le linee guida per gli Stati e i Territori dell’Unione per il contenimento, anche in considerazione della stagione delle festività. È stata confermata la strategia in cinque punti: test, tracciamento, cura, vaccinazione e comportamento adeguato, ovvero uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Le restrizioni più severe a livello locale (distrettuale) scattano, per un minimo di 14 giorni, sulla base di due criteri: tasso di positività superiore al dieci per cento e tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva superiore al 60 per cento nell’ultima settimana. Con un tasso di positività superiore al cinque per cento non devono essere autorizzati raduni di massa. Anche la Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) ha esteso fino al 30 novembre la sospensione dei voli internazionali, introdotta per la prima volta il 23 marzo 2020. Fanno eccezione i voli cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. L’India ha sottoscritto intese con 28 Paesi. (Inn)