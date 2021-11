Spagna-Italia: al via visita di Mattarella, oggi incontri con reali, Sanchez e consegna Chiave d’oro di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si reca oggi in visita di Stato in Spagna dove farà tappa a Madrid e Malaga. Il capo dello Stato sarà accolto dai reali spagnoli, Felipe IV e Letizia, al palazzo reale di Madrid, e dopo la cerimonia di accoglienza con gli inni nazionali e gli onori militari, avrà un colloquio con i sovrani. Successivamente Mattarella si recherà alla Casa de la Villa, la storica sede del municipio, dove sarà accolto dal sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida. In quest’occasione, il primo cittadino della capitale spagnola consegnerà a Mattarella la Chiave d’oro della città. Il presidente troverà anche un momento per ricordare i caduti militari spagnoli e lo farà deponendo una corona di fiori al monumento presente a Madrid. Successivamente parteciperà alla colazione di lavoro al Palazzo della Zarzuela, e nel pomeriggio sarà ricevuto dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. La giornata si concluderà con un pranzo di Stato offerto dai reali spagnoli. (segue) (Spm)