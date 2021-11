Spagna-Italia: al via visita di Mattarella, oggi incontri con reali, Sanchez e consegna Chiave d’oro di Madrid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il presidente Mattarella si recherà, invece, al Congresso dei deputati dopo sarà accolto dai presidenti delle due camere legislative spagnole, Meritxell Batet e Ander Gil Garcia. In questo contesto, il capo dello Stato terrà una prolusione dinnanzi al Congresso. La giornata proseguirà alla volta di Malaga, dove il capo dello Stato, insieme a re Felipe e al presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, parteciperà alla terza sessione del XIV Simposio Cotec Europa, un’occasione per esprimere la vicinanza verso le più importanti imprese dei tre Paesi impegnate nel settore dell’innovazione. La visita si concluderà con un pranzo offerto da re Felipe a Malaga, ultimo atto prima del rientro di Mattarella in Italia. (Spm)