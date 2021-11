Cina-Usa: viceministro Esteri, colloquio Xi-Biden “franco e costruttivo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi ha affermato che una relazione stabile tra Stati Uniti e Cina è un fattore cruciale per lo sviluppo e la pace globali. Pechino collaborerà con l’amministrazione Biden su vari fronti, tra cui le urgenti sfide poste dalla crisi climatica e sanitaria, ha poi aggiunto il presidente cinese. In merito alla politica estera intrapresa dalla Cina nei confronti di Taiwan, Xi ha chiarito che la Cina è “paziente e disposta a lottare per la riunificazione pacifica con la massima sincerità”; tuttavia, “se le forze indipendentiste oltrepassano il limite, il Paese si vedrà costretto ad adottare misure decisive”. Riferendosi implicitamente alle ripetute dimostrazioni di sostegno espresse da Washington al governo progressista di Tsai Ing-wen, Xi ha precisato che “il rispetto dei tre comunicati sino-americani costituisce il fondamento politico per le relazioni Cina-Usa”. (Cip)