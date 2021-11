Uganda: attentati a Kampala, bilancio provvisorio è di due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno due morti il bilancio, ancora provvisorio, della duplice esplosione avvenuta questa mattina nel centro di Kampala, capitale dell'Uganda. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente statale "Ntv". La polizia non ha ancora fornito un bilancio sulle vittime. Secondo quanto riferito dai media locali, una prima esplosione è avvenuta in un centro commerciale vicino a una stazione di polizia centrale e un’altra nei pressi del Parlamento, il cui edificio per motivi di sicurezza è stato sigillato. Non si hanno al momento notizie di vittime o feriti né la causa delle esplosioni ma è assai probabile che si tratti di un attentato terroristico. L’Uganda, solitamente risparmiata dal terrorismo, è stata teatro il mese scorso di una recrudescenza di attacchi che hanno provocato la morte di almeno quattro persone: il primo è avvenuto il 23 ottobre quando una bomba piena di chiodi e schegge è esplosa in un famoso ristorante di Kampala, uccidendo una persona e ferendone altre tre; due giorni dopo, il 25 ottobre, una seconda bomba è esplosa su un autobus che percorreva l’autostrada Kampala-Masaka, uccidendo il presunto aggressore e ferendo diversi pendolari; una terza esplosione è avvenuta il 29 ottobre nel distretto di Nakaseke, a 60 chilometri a nord di Kampala, uccidendo due bambini. (segue) (Res)