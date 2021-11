Uganda: attentati a Kampala, bilancio provvisorio è di due morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se su quest’ultimo episodio non vi è stata – nel momento in cui screiviamo – ancora alcuna rivendicazione, i primi due attentai sono stati rivendicati dallo Stato islamico. Le autorità ugandesi stanno indagando sugli attacchi e, stando a quanto trapelato finora, i sospetti delle autorità inquirenti cadono sul gruppo delle Forze alleate democratiche (Adf), sospettato di avere legami con lo Stato islamico. Nate inizialmente come coalizione di gruppi armati che si opponevano al presidente ugandese Yoweri Museveni, dal 1995 le Adf si sono trasferite nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) da dove hanno compiuto numerosi massacri nel Nord Kivu e nella vicina provincia di Ituri. Nell’aprile 2019 alcuni attacchi delle Adf hanno iniziato a essere rivendicati dallo Stato islamico che attraverso i suoi canali social media ha designato il gruppo come il suo ramo regionale della Provincia dello Stato Islamico dell’Africa centrale (Iscap). Come conseguenza, gli Stati Uniti hanno inserito le Adf nella lista dei “gruppi terroristici” affiliati allo Stato islamico. (Res)