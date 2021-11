Migranti: leader bielorusso Lukashenko, importante proteggere il Paese ed evitare scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspetto principale nella crisi migratoria al confine tra la Bielorussia e l'Unione europea è proteggere il proprio Paese e prevenire gli scontri. Lo ha dichiarato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, sostenendo che vi siano stati tentativi di consegnare armi ai migranti accampati a ridosso del confine con la Polonia. "Provocazioni che possono sfociare in un conflitto violento non dovrebbero essere consentite in alcun caso", ha aggiunto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". (Rum)