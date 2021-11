Enel: Corte Conti, approvata relazione gestione finanziaria 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di esercizio di Enel spa si è chiuso con un risultato netto di 2,32 miliardi di euro, in diminuzione del 51,5 per cento (-2,46 miliardi di euro) rispetto al risultato dell'esercizio precedente per effetto, essenzialmente, della variazione negativa dei proventi da partecipazioni conseguente alla riorganizzazione delle partecipazioni nelle società operative italiane conferite ad Enel Italia. Il patrimonio netto si è attestato a 30,74 miliardi di euro, in aumento del 3,9 per cento rispetto al corrispondente dato del 2019 per l'utile complessivo e la distribuzione dei dividendi, nonché per l'emissione di obbligazioni ibride perpetue. E' quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 di Enel spa, approvata con Delibera n. 112/2021. Per quanto riguarda i dati economico-finanziari del gruppo, la magistratura contabile rileva come il bilancio consolidato si sia chiuso con un risultato netto complessivo di 3,62 miliardi di euro (di cui 2,61 miliardi di euro di pertinenza del Gruppo e 1,01 miliardi di euro di pertinenza di terzi) a fronte dei 3,47 miliardi di euro (+4,2 per cento) del 2019, in dipendenza soprattutto della maggiore diminuzione dei costi (-22,5 per cento) rispetto a quella dei ricavi (-19,1 per cento) relativamente all'esercizio precedente. La Corte, evidenziando la partecipazione del Mef per il 23,585 per cento del capitale del Gruppo, ha rilevato la presenza di un'elevata quota di azionisti (investitori istituzionali italiani ed esteri, oltre a più di 600.000 risparmiatori individuali detentori del 14,1 per cento del capitale) con una proprietà diffusa, il cosiddetto "flottante", che ammonta al 76,4 per cento circa in capo al mercato. (segue) (com)