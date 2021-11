Enel: Corte Conti, approvata relazione gestione finanziaria 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esercizio esaminato, si registra un decremento del patrimonio netto complessivo (-9,8 per cento), nonché del patrimonio netto del gruppo (-6,8 per cento) e di quello di terzi (-15,3 per cento), sostanzialmente dovuti all'andamento negativo dei cambi ed alla crescita dell'indebitamento finanziario netto dovuto agli investimenti del periodo, al pagamento di dividendi e all'acquisto di quote addizionali in Enel Americas ed Enel Chile. L'indebitamento finanziario netto 2020 del Gruppo si è attestato a 45,41 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al 2019 (45,17 miliardi): la riduzione dell'indebitamento finanziario lordo è stata infatti più che compensata dalla diminuzione della cassa e dei crediti finanziari. La Corte rileva, infine, un sostanziale raddoppio dei costi delle consulenze 2020 (ammontanti a 35,41 milioni di euro), con esclusione di quelle affidate dalle società del Gruppo all'estero e da quelle infra-gruppo. (com)