Cuba: Usa, messe in campo azioni repressive per mettere a tacere voci critiche (2)

- Il governo di Cuba ha parlato di fallimento delle manifestazioni di protesta organizzate ieri dall’opposizione dell’isola. "La sceneggiatura non è stata buona e la messa in scena è stata peggiore”, ha detto il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, in un discorso trasmesso in diretta dal suo ministero. “Hanno creato aspettative al di fuori di Cuba che non sono state soddisfatte”, ha dichiarato il ministro, rilanciando le accuse circa il ruolo degli Stati Uniti nell’organizzazione della manifestazione. Il capo della diplomazia cubana ha quindi parlato della giornata di ieri come di una giornata “tranquilla”, caratterizzata dalla ripresa delle lezioni in presenza e dei primi voli internazionali. (segue) (Nys)