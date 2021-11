Cuba: Usa, messe in campo azioni repressive per mettere a tacere voci critiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Osservatorio cubano per i diritti umani, legato all’opposizione, si sono registrate oltre 200 azioni repressive da parte delle autorità per impedire le manifestazioni di protesta in programma a Cuba il 15 novembre. Le giornate del 13 e 14 novembre, si legge in un comunicato diffuso ieri, sono state caratterizzate da 49 arresti domiciliari, 25 minacce e interruzioni di Internet e otto sit-in presso l’abitazione di attivisti. (segue) (Nys)