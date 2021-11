Cuba: Usa, messe in campo azioni repressive per mettere a tacere voci critiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta del 15 novembre era stata indetta dalla piattaforma Archipielago per chiedere la liberazione dei "prigionieri politici" e la soluzione delle differenze "per via democratica". La manifestazione ha coinciso con il giorno in cui L'Avana ha disposto la riapertura delle frontiere a lungo chiuse per arginare la diffusione del nuovo coronavirus e il rientro degli studenti a scuola. Un fattore che, secondo alcuni osservatori, avrebbe limitato il livello di partecipazione. Alla vigila della giornata di protesta le autorità cubane hanno revocato gli accrediti stampa a cinque giornalisti cubani dell'agenzia stampa spagnola "Efe”, scatenando gli appelli della comunità internazionale a garantire la libertà di stampa e di espressione. Oltre alla scarsa copertura mediatica, la giornata di ieri ha auto anche minore visibilità in rete. A differenza delle manifestazioni dello scorso luglio, inedite per partecipazione, molto poco è trapelato sui social, che hanno avuto un ruolo determinante nell'organizzazione di entrambe le manifestazioni. (Nys)