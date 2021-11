Cina: “Global Times” contesta media occidentali per critiche a Cina e India dopo Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano “Global Times”, affiliato al Partito comunista cinese, ha contestato i media occidentali per le critiche mosse a Cina e India dopo la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26). Al termine del summit di Glasgow, la comunità internazionale e il presidente del summit, Alok Sharma, hanno infatti criticato i due Paesi per aver “annacquato” i contenuti della dichiarazione finale, dopo l’opposizione manifestata da Pechino e Nuova Delhi alla completa eliminazione del carbone dai processi industriali. Secondo gli esperti intervistati dalla testata di Pechino, le economie occidentali si sono espresse ingiustamente nei confronti dei due Paesi, per i quali è impossibile perseguire un più alto grado di sviluppo senza ricorrere al carbone. Secondo il direttore del Centro nazionale di ricerca economica ed energetica, Lin Boqiang, le maggiori economie mondiali “dovrebbero capire che i Paesi in via di sviluppo sono le maggiori vittime del cambiamento climatico”, invitando a una riflessione sul fatto che diverse economie hanno sfruttato il carbone “per secoli”, mancando di sostenere la transizione energetica di altri Stati. Parole a cui hanno fatto eco le considerazioni dello studioso singaporino Kishore Mahbubani, secondo cui le maggiori economie mondiali hanno cercato di “spostare l'onere del clima sui Paesi in via di sviluppo, trascurando il principio delle responsabilità comuni ma differenziate". (Cip)