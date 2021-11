Cina-Usa: Xi, no a strumentalizzazione politica del partenariato commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato commerciale tra Cina e Stati Uniti non dovrebbe prestarsi a strumentalizzazioni politiche e Washington dovrebbe smettere di abusare del concetto di “sicurezza nazionale” per “sopprimere le imprese cinesi”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del vertice virtuale tenuto con l’omologo statunitense Joe Biden nelle prime ore di oggi. “La Cina prende seriamente in considerazione le esigenze della comunità d'affari statunitense”, ha detto Xi, spiegando che Pechino intende aggiornare l'accordo fast-track, che agevolerà gli scambi commerciali tra le parti. È imperativo che le rispettive amministrazioni mantengano un fitto dialogo sulle politiche macroeconomiche”, ha detto il presidente cinese, sottolineando come la cooperazione Cina-Usa possa produrre risultati reciprocamente vantaggiosi. (segue) (Cip)