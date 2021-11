Germania: Covid, smentito accordo SpD-Verdi-Fdp su obbligo vaccino per alcuni lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capogruppo dei Verdi al Bundestag con Anton Hofreiter, Katrin Goering-Eckardt ha smentito di aver annunciato che la propria formazione, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e il Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno concordato sull'introduzione in Germania del vaccino contro il Covid-19 obbligatorio per alcune categorie di lavoratori. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Goering-Eckardt ha dichiarato di essere stata fraintesa al riguardo. In precedenza, l'esponente degli ecologisti aveva affermato che SpD, Verdi e Fdp avevano concordato la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus per alcuni gruppi di lavoratori, per esempio il personale di case di cura e asili. Ora, Goering-Eckardt ha precisato che tali affermazioni sono state fraintese e che i tre partiti discuteranno “ulteriori misure” anticontagio. (segue) (Geb)