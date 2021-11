Germania: Covid, smentito accordo SpD-Verdi-Fdp su obbligo vaccino per alcuni lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dei Verdi aveva aggiunto che gli esercizi commerciali non dovranno essere chiusi per contenere la diffusione del coronavirus. In maniera analoga, i ristoranti dovrebbero rimanere aperti fintanto che possono fornire spazio sufficiente con adeguate misure di igiene. Tuttavia, a chiudere potrebbero essere i bar. Con riguardo al trasporto pubblico, la deputata dei Verdi al Bundestag aveva affermato che i controlli sulle norme anticontagio non dovrebbero avvenire all'ingresso su mezzi, ma dovrebbero accompagnarsi alle verifiche dei titoli di viaggio, con multe per i trasgressori. Goering-Eckardt era poi intervenuta sulla riunione che il governo federale e i primi ministri dei Laender terranno a Berlino il 18 novembre prossimo. L'incontro è stato convocato per valutare la situazione del Covid-19 in Germania e concordare le contromisure necessarie. A tal proposito, l'esponente degli ecologisti aveva evidenziato che dai colloqui dovrebbe risultare l'applicazione su scala federale delle norme che consentono la frequentazione di luoghi pubblici e aperti al pubblico esclusivamente a quanti sono stati vaccinati contro il coronavirus o sono guariti dopo essere stati contagiati. (Geb)