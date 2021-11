Corea del Nord: Kim Jong-un ricompare in pubblico dopo un'assenza di un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha visitato la città nord-orientale di Samjiyon, non lontana dal confine con la Cina, dove è in corso un importante progetto di sviluppo urbano. Lo riferiscono i media di Stato nordcoreani, che allegano alcune fotografie della visita. Kim non compariva in pubblico da oltre un mese. Samjiyon si trova alle pendici del monte Paeduk, il più alto della Penisola coreana e luogo di nascita del padre del leader nordcoreano, Kim Jong-il. Lo sviluppo della città è stato uno dei progetti privilegiati del leader nordcoreano sin dalla sua ascesa al potere nel 2011. Il progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali per migliaia di persone, oltre a strutture pubbliche, servizi, reti di trasporto e un piano di riforestazione; la conclusione dei lavori era inizialmente programmata per il 2020, in concomitanza con il 75mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro; le sanzioni internazionali e la pandemia di coronavirus hanno però dilatato i tempi. Nel corso della visita, Kim ha elogiato i responsabili del progetto per la loro "lealtà, la loro volontà e i loro sforzi". (Git)