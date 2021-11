Germania: Scholz, molto bene negoziati governo tra SpD, Verdi e Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione del prossimo governo federale di coalizione stanno procedendo “bene, molto bene e in maniera costruttivo”. È quanto affermato dal candidato cancelliere Olaf Scholz, esponente della SpD e ministro delle Finanze tedesco dal 2018. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Scholz ha evidenziato come, nel corso delle trattative, le tre forze politiche siano riuscite a “sciogliere un certo numero di nodi” affinché i colloqui potessero andare “correttamente”. Il candidato cancelliere ha, inoltre, osservato che i negoziati tra SpD, Verdi e Fdp sono sono stati “produttivi” e lo hanno reso “felice”. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, le trattative dovrebbero concludersi entro la fine di novembre, con la conclusione del patto di governo. L'obiettivo è far sì che il Bundestag possa eleggere Scholz cancelliere nella settimana del 6 dicembre. Intanto, il candidato cancelliere ha dichiarato: “Disprezzo chi non sa venire a compromessi”. (Geb)