Corea del Sud: Covid, nuovo aumento ricoveri in terapia intensiva

La Corea del Sud ha registrato nelle scorse ore un ulteriore aumento del numero dei pazienti malati di Covid-19 affetti da sintomatologia grave, confermando una tendenza in atto dall'inizio del mese, quando il governo ha decretato la progressiva riapertura e l'inizio del passaggio alla fase "endemica" della pandemia. Nelle ultime 24 ore il bilancio giornaliero dei contagi si è mantenuto sopra la soglia di 2mila (2.125) per il settimo giorno consecutivo, portando il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia a 399.591. I pazienti affetti da Covid-19 in condizioni gravi sono 495, dieci in più rispetto al record di 185 registrato in Corea del Sud lo scorso sabato. Le autorità sanitarie sudcoreane hanno avvertito che alle condizioni attuali è possibile gestire in condizioni stabili sino a 500 pazienti affetti da sintomatologia grave. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 22 nuovi decessi.