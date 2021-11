Medio Oriente: Cisgiordania, giovane palestinese ucciso da Forze di difesa israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese è stato ucciso da un proiettile delle Forze di difesa israeliane (Idf) durante alcuni scontri in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) in un comunicato stampa. Saddam Bani Odeh, 26 anni, è morto all'ospedale di Tubas, tra le città di Nablus e Jenin, dove è stato trasferito in seguito alle ferite causate da un proiettile delle Idf.(Res)