Trasporti: Spagna, Abertis chiede chiarezza su nuovi pedaggi per evitare "speculazioni"

- L'azienda spagnola Abertis ha chiesto al governo di fare chiarezza sul modello di tariffazione dei pedaggi autostradali che dovrebbe essere pronto entro il 2024 per "evitare speculazioni e paure tra gli automobilisti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Abertis, Jose Alijaro, in un passaggio del suo intervento nel corso dell'Osservatorio della mobilità organizzato a Madrid dal quotidiano "El Espanol". L'obiettivo è quello di ottenere risorse aggiuntive per garantire la manutenzione delle strade in un buon stato di sicurezza e che ora rappresentano un onere di 9 miliardi di euro per la casse statali a causa dell'assenza di pedaggi. Il governo di Madrid si è già impegnato con Bruxelles ad adottare un nuovo sistema "pagamento per l'uso" nell'ambito dei fondi del Piano di ripresa e la resilienza. Parlando del modello di concessione, Jose Aljaro, ha usato come esempi in contrapposizione quelli francese e spagnolo. In Francia i concessionari sono obbligati a installare stazioni di ricarica elettrica con un minimo di cinque punti di ricarica veloce entro il primo gennaio del 2023 nel corso dei 15 anni della durata complessiva della concessione. "Si tratta di un un sistema di autofinanziamento e non richiede un euro di fondi europei. In Spagna, invece, i contratti previsti sono di cinque anni, il che significa che gli interessati perderanno dei soldi", ha sottolineato l'Ad di Abertis. (Spm)