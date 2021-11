Singapore-Malesia: Covid, ministri Esteri discutono riapertura rotte aeree ai vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, vivian Balakrishnan, ha incontrato a Singapore la controparte indonesiana Retno Marsudi, con la quale ha concordato di proseguire le discussioni per la riapertura delle linee di comunicazioni aeree tra i due Paesi per le persone vaccinate contro la Covid-19. Il ministero degli Esteri di Singapore ha riferito tramite una nota a margine dell'incontro che "entrambe le parti hanno concordato di proseguire le discussioni per una Vtl ("vaccinated travel line")". Secondo la nota, "i due ministri hanno discusso i dettagli relativi all'attuazione di una Vtl concessa unilateralmente da Singapore ai viaggiatori dall'Indonesia da Giacarta a Singapore". Ieri, 15 novembre, l'Indonesia ha registrato appena 221 nuovi casi di Covid-19. Il totale dei casi diagnosticati nel Paese dall'inizio della pandemia è di 4,2 milioni; ad oggi oltre il 30 per cento della popolazione indonesiana è stata vaccinata. (Fim)