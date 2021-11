© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera alle ore 22:30 circa, i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti sulla via Ardeatina per dissesto manto stradale a seguito di rottura tubazione interrata di acqua. Giunti sul posto i pompieri hanno messo in sicurezza l'area ed interdetto al traffico veicolare la Via Ardeatina dal civico 321C al civico 323. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. (Rer)