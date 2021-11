Ecuador: governo dispiega Forze armate nelle carceri dopo ennesimo massacro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha quindi annunciato il raggiungimento di un "accordo nazionale per affrontare uniti questo problema che ha origine nel narcotraffico". Tra le misure annunciate figurano la creazione di un "Consiglio di partecipazione civica e di controllo sociale" per avviare un processo di "riparazione integrale" per le famiglie delle vittime di questi episodi di violenza; l'avvio di un "processo di pacificazione attraverso il dialogo con la partecipazione della società civile e di organismi internazionali"; lo snellimento delle procedure di concessione dei benefici di legge per i detenuti in condizione di accedere alla libertà condizionale; l'indulto per i detenuti in condizioni di salute gravi. Attualmente sono già tremila i soldati spiegati dal governo per sedare i disordini nel carcere di Guayaquil, oltre a mille agenti delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza nel perimetro esterno al penitenziario. (segue) (Brb)