Ecuador: governo dispiega Forze armate nelle carceri dopo ennesimo massacro (4)

- Gli ultimi scontri all'interno del Litoral, che secondo rapporti non ufficiali avrebbero causato un bilancio di 68 vittime, sono scoppiati nella giornata di sabato. Al momento le autorità ecuadoriane hanno potuto riconoscere le identità di 41 cadaveri. La polizia ha fatto sapere che per alcune vittime, il cui corpo è stato carbonizzato all'interno del carcere, sarà praticamente impossibile il riconoscimento. Le autorità hanno detto di aver ricevuto avvertimenti di una nuova possibile crisi sin dalla serata di venerdì e di aver deciso di far entrare la polizia nel centro verso le due della mattina di sabato, una volta riscontrato "che la minaccia di scontri non era cessata". Mentre le forze di sicurezza entravano nel secondo padiglione, quello per lo più destinato ai detenuti in attesa di essere ricollocati altrove, uno dei reclusi documentava la situazione in diretta sui social, con l'audio degli spari a fare da sfondo alle sue richieste di aiuto. (segue) (Brb)