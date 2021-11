Usa: si ritira il senatore Leahy, è il legislatore politicamente più longevo del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense, Patrick J. Leahy, il legislatore politicamente più longevo del Congresso Usa, ha annunciato che andrà in pensione alla fine del suo mandato e che non cercherà la rielezione alle elezioni di medio termine nel 2022. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", precisando che Leahy, 81 anni e rappresentante del Vermont, è stato eletto per la prima volta nel 1974. Una eventuale rielezione il prossimo anno avrebbe dato il via al suo nono mandato da membro del Congresso statunitense. “È ora di posare il martello - ha detto il senatore - È tempo di passare il testimone per portare avanti questo lavoro per il nostro grande Stato. È ora di tornare a casa", ha aggiunto.(Nys)