Migranti: segretario di Stato Usa Blinken incontra direttore Oim Vitorino

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il direttore Generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), António Vitorino, e i due nuovi vice direttori generali Amy Pope e Ugochi Daniels a Washington Dc. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che Blinken si è congratulato con Vitorino per l'imminente 70esimo anniversario dell'Oim e ha dato il benvenuto ai due vice direttori generali nelle loro nuove posizioni. Il capo della diplomazia di Washington ha ringraziato l'Oim per i suoi sforzi per fornire assistenza umanitaria al popolo afghano. Le parti hanno anche discusso della necessità di sforzi più coordinati e coesi di gestione della migrazione nelle Americhe, anche per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. Blinken ha evidenziato la rinnovata leadership degli Stati Uniti sulle questioni umanitarie, in particolare il reinsediamento dei rifugiati, e l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con i partner internazionali per affrontare le sfide migratorie condivise, compreso l'impatto del cambiamento climatico sui movimenti delle persone.(Nys)