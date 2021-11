Usa-Cina: vertice Biden-Xi, discussi "limiti di buon senso" alla competizione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sollecitato la sua controparte cinese Xi Jinping a lavorare affinché il rapporto di crescente competizionele due maggiori potenze globali non sfoci in un conflitto aperto. Biden ha tenuto nelle prime ore di oggi il primo vertice bilaterale con l'omologo cinese dal suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso gennaio Alle parole di Biden ha fatto eco Xi, che ha invitato al "mutuo rispetto e alla coesistenza pacifica". "Credo sia nostra responsabilità come leader di Cina e Stati Uniti garantire che la competizione tra i nostri Paesi non sfoci in un conflitto, sia esso voluto o meno", ha detto il presidente degli Stati Uniti. Xi ha assicurato che Pechino è pronta ad "azioni positive" per far avanzare le relazioni bilaterali, e si è detto convinto che i due Paesi debbano sviluppare legami "solidi e affidabili". Un funzionario dell'amministrazione Biden ha dichiarato durante un briefing subito prima del summit che l'incontro si sarebbe potuto protrarre per ore, e che i due leader avrebbero discusso modalità per una gestione sicura delle relazioni bilaterali, ad esempio tramite il mantenimento delle linee di comunicazione diretta e l'edificazione di "guardrail" basati sul buon senso per minimizzare i rischi di malintesi ed errori di calcolo che possano portare ad una crisi. Stati Uniti e Cina si trovano impegnati in un braccio di ferro su più fronti, dai diritti umani sino al rispetto dei principi del commercio internazionale e agli equilibri strategici nel Mar Cinese Meridionale. Prima del confronto col presidente cinese, Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti "si ergeranno sempre a difesa dei loro interessi e valori, e di quelli dei loro alleati e partner"; l'inquilino della Casa Bianca ha anche aggiunto che i colloqui con Xi avrebbero spaziato "dai diritti umani all'economia per garantire un Indo-Pacifico libero e aperto" (Nys)