Usa: "revenge porn", sindaco del Maryland arrestato con 50 capi d'imputazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Bradshaw, sindaco di Cambridge, nello Stato Usa del Maryland, è stato arrestato ieri con l'accusa di aver distribuito in rete materiale sessualmente esplicito di una donna contro la sua volontà. Bradshaw avrebbe creato diversi profili su reddit utilizzando il nome e la data di nascita della sua vittima, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Sui profili il sindaco avrebbe pubblicato foto esplicite della donna all'insaputa di quest'ultima, corredandole di epiteti razziali e a sfondo sessuale con l'intento di nuocere alla sua reputazione, e violando così la legge sul revenge porn in vigore nello Stato del Maryland. Se condannato, Bradshaw rischia una condanna a due anni di reclusione e una sanzione di 5mila dollari per ciascuno dei 50 capi d'imputazione a suo carico. (Nys)