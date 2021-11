Hong Kong: Covid, Lam giustifica esenzione da quarantena per l'ad diJPMorgan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha giustificato la decisione delle autorità di Hong Kong di svicolare l'amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Diamond, dall'obbligo di quarantena imposto a chiunque giunga nella ex colonia britannica dall'estero. Rispondendo alle polemiche innescate dalla vicenda, Lam ha spiegato che esentare Diamond dall'obbligo di permanenza in albergo per 21 giorni, decretato in risposta alla pandemia di coronavirus, è stata una scelta giustificata "dall'economia, dal momento che parliamo di una banca enorme con attività chiave ad Hong Kong". Lam ha spiegato che Diamond "deve trattenersi per lavoro soltanto per un giorno", e che "il suo intero viaggio era limitato nell'itinerario, e il rischio completamente gestibile". Lam ha confermato così che all'ad di JPMorgan è stata concessa una esenzione personale dalle norme di quarantena in vigore nella regione speciale. Lo scorso agosto aveva beneficiato di una esenzione analoga l'attrice Nicole Kidman, giunta ad Hong Kong per le riprese di una serie televisiva. (Cip)