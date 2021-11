Recovery: Occhiuto (Calabria), appuntamento con la storia che Regioni Sud non possono perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre sostenuto che le risorse del Pnrr sono come la benzina per il Paese, ma il Recovery impone anche di fare le riforme per ammodernare il motore dell’Italia, che deve funzionare bene per poter utilizzare in modo adeguato i fondi europei che arriveranno nei prossimi anni". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a "Zapping", su Radio1. "Ancor di più questo ragionamento vale per il Mezzogiorno. Sono contento che il governo stia selezionando mille esperti da assegnare alle Regioni, per assistere i governatori nella spesa delle risorse del Pnrr. Il difetto di una burocrazia che non sempre riesce a realizzare gli obiettivi che i governi regionali si pongono rischia di farci perdere delle occasioni. E l’appuntamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un appuntamento con la storia che le Regioni del Sud non possono perdere", ha concluso. (Rin)