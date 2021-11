Italia-Usa: Cartabia, giustizia è spina dorsale della vita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia “è la spina dorsale del sistema istituzionale e della vita sociale economica". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso del suo incontro con il personale dell'ambasciata italiana in Usa, a Washington. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha iniziato oggi una visita di tre giorni negli Stati Uniti che la vedrà a Washington e New York per una serie di incontri con le autorità Usa.(Nys)