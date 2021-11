Basket: Draghi, apprezzamento per risoluzione vicenda Tam Tam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime le sue felicitazioni per la risoluzione della vicenda relativa alla società Tam Tam. Con la decisione del presidente della Fip Petrucci, su invito del presidente del Coni Malagò, la squadra di basket potrà far partecipare alle gare del Campionato Under 17 Eccellenza i propri atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti imposti dai regolamenti in vigore. "Sincero apprezzamento - dichiara il presidente Draghi - per questa decisione che concede tale deroga a una realtà nobile che fa dell'inclusione la sua missione, e per aver dimostrato, nell'occasione, grande sensibilità per i valori civili che trovano espressione anche e soprattutto nello sport". (Rin)