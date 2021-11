Frosinone: Comune, approvato il piano urbano della mobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pums - si legge nella nota del Comune di Frosinone - rientra nell'ambito delle iniziative dell'amministrazione per la pianificazione del sistema della mobilità territoriale in un'ottica green e partecipativa. Il Piano, infatti, è un documento strategico che individua la visione della città in termini di mobilità e ne delinea i progetti di sistema come insieme organico di interventi, azioni e misure, finalizzate ad assicurare il fabbisogno di mobilità della popolazione e, al tempo stesso, a ridurre i livelli di inquinamento mettendo al centro la sicurezza nella circolazione. Il piano è stato redatto in piena coerenza con le norme vigenti a livello europeo. L'amministrazione Ottaviani, stante l'importanza dei temi della mobilità e della sostenibilità ambientale, ha voluto fortemente dotarsi di questo strumento, articolandone così la redazione secondo modalità più aderenti alle necessità di programmazione del traffico su scala locale. In particolare - si legge nella nota -, il Pums individua gli obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema di mobilità finalizzati al miglioramento del tpl, con il riequilibrio modale della mobilità, riduzione della congestione, miglioramento dell'accessibilità di persone e merci e dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l'assetto e lo sviluppo del territorio, con implementazione della qualità dello spazio stradale ed urbano. Gli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale sono finalizzati alla riduzione del consumo di carburanti tradizionali. In tema di sicurezza della mobilità stradale, si propone di ottenere la riduzione dell'incidentalità stradale, mentre in tema di sostenibilità socio-economica il fine è costituito dal miglioramento della inclusione sociale, con contestuale riduzione dei costi della mobilità connessi alla necessità di usare il veicolo privato". (Com)