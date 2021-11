Germania: Cdu, Merz si candida a presidente del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz si è candidato alla presidenza del partito. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che Merz concorre per la terza volta alla guida della Cdu, dopo essere stato sconfitto nel 2018 da Annegret Kramp-Karrenbauer e a gennaio scorso da Armin Laschet. Con Merz, si sfideranno per la presidenza dell'Unione cristiano-democratica Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, ed Helge Braun,capo di gabinetto della Cancelleria federale dal 2018. Candidato cancelliere della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) alle elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso, Laschet si è dimesso da leader del proprio partito a seguito della disfatta subita dai popolari al voto. Per eleggere il successore di Laschet, la Cdu terrà il 34mo congresso ad Hannover il 21 e 22 gennaio 2022. Per la prima volta nella sua storia, il partito farà precedere la nomina del proprio presidente da una consultazione dei suoi circa 400 mila iscritti. Tuttavia, lo statuto dell’Unione cristiano-democratica non prevede che tale sondaggio sia vincolante. Inoltre, Laschet ha dichiarato che tale soluzione non dovrebbe diventare permanente. A ogni modo, i candidati alla guida della Cdu dovranno impegnarsi ad accettare la scelta della base. La presentazione della candidature a leader dei cristiano-democratici scadrà il 17 novembre.(Geb)