Usa: assalto al Congresso, Bannon resterà in libertà vigilata fino a processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steve Bannon, già consigliere numero uno dell’ex presidente Donald Trump, non resterà in detenzione dopo essersi consegnato all’Fbi, ma resterà in una sorta di regime di libertà vigilata fino al processo in cui risponderà di oltraggio al Congresso. Lo scrive la stampa Usa, ricordando che Bannon è incriminato per essersi rifiutato di presentarsi davanti alla commissione d’inchiesta della Camera che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. La prima udienza è fissata per giovedì, ma per il momento il primo giudice di fronte al quale è comparso ha deciso che Bannon sarà per ora sottoposto al controllo settimanale dei servizi pre-detentivi. Bannon si è consegnato ai federali dopo essere stato incriminato venerdì scorso con l'accusa di oltraggio al Congresso. "Abbatteremo il regime di (Joe) Biden", ha affermato Bannon alla "Cnn" poco prima di presentarsi presso la sede della Fbi.(Nys)