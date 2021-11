Ecuador: governo dispiega Forze armate nelle carceri dopo ennesimo massacro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente aveva accettato in precedenza le dimissioni del direttore generale della sovrintendenza carceraria dell'Ecuador (Snai), Bolivar Garzon, dopo meno di 50 giorni dall'inizio del mandato. Garzon paga il ripetersi di un nuovo massacro nella stessa struttura dove, a fine settembre, gli scontri interni tra bande avevano portato alla morte di 120 detenuti. L'amministrazione delle carceri del Paese torna in questo modo nelle mani di Fausto Cobo, il funzionario che rinunciò in favore di Bolivar proprio a seguito del massacro di due mesi fa. Il presidente Lasso ha inoltre nominato il generale Fabian Fuel come nuovo capo del comando congiunto delle Forze armate, in sostituzione del viceammiraglio Jorge Cabrera, dimessosi dopo 42 anni dalla Marina militare dell'Ecuador. (segue) (Brb)