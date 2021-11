Usa-Germania: vicesegretaria di Stato Sherman incontra sottosegretario agli Esteri Annen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il sottosegretario agli Esteri tedesco Niels Annen. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno sottolineato l'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Germania e i rapporti transatlantici per la sicurezza e la prosperità globali. Sherman ha anche affermato che gli Stati Uniti non vedono l'ora di lavorare con il nuovo governo tedesco nei prossimi mesi e di continuare un forte rapporto di cooperazione. Annen sarà negli Usa fino al 19 novembre per tenere colloqui politici. A New York, il sottosegretario agli Esteri tedesco verrà ricevuto dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres e discuterà di Afghanistan alle Nazioni Unite. Al termine dei dibattiti, Anne si unirà al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in visita a New York il 18 novembre. Prima della partenza per gli Usa, il sottosegretario agli Esteri tedesco ha dichiarato che, con l'insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca, “è stato possibile far ripartire le relazioni transatlantiche”. Per Annen, “il partenariato transatlantico e la Nato sono una parte indispensabile della sicurezza” della Germania. “Con i nostri partner e l'Onu, siamo impegnati a preservare e rafforzare l'ordine internazionale fondato sulle norme”, ha infine affermato il sottosegretario agli Esteri tedesco.(Nys)