Frosinone: Comune, approvato il piano urbano della mobilità sostenibile

- Il consiglio comunale di Frosinone ha proceduto all'approvazione definitiva del piano urbano della mobilità sostenibile, redatto con il coordinamento dell'assessorato alla polizia locale di Nohemy Graziani, mediante la società specializzata Leganet e il contributo dei settori comunali della mobilità, dell'ufficio tecnico e urbanistico. Lo stesso piano, corredato delle integrazioni giunte da associazioni, comitati e cittadini, era stato recentemente approvato dalla Giunta comunale. "L'amministrazione - dichiara il sindaco, Nicola Ottaviani - ha ricevuto diversi spunti, in merito al tema della mobilità sostenibile, che hanno fornito uno strumento prezioso per giungere a una sintesi superiore ed efficace. L'approvazione definitiva del Piano vuole testimoniare la necessità di lavorare al fine di cambiare lo stesso approccio alla mobilità e al trasporto. Possiamo fare investimenti e realizzare infrastrutture, come effettivamente stiamo facendo, appaltando e progettando, come nel caso delle piste ciclabili, del trasporto pubblico locale, della metropolitana di superficie, ed altri accorgimenti tecnologici – conclude sindaco Ottaviani -. Ma tutto ciò sarebbe vano, senza un cambiamento di mentalità in ciascuno di noi, che proietti il cittadino verso la nuova dimensione di una mobilità sostenibile, che coincide con il miglioramento della qualità della vita". (segue) (Com)