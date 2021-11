Calabria: Nesci vede sindaca Siderno, siamo al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci si è recata in visita al comune di Siderno per incontrare la sindaca Mariateresa Fragomeni dopo i vari atti intimidatori che si sono verificati. "Ho voluto manifestare personalmente la solidarietà e il sostegno del governo all'amministrazione di Siderno per le minacce e le aggressioni subite", ha dichiarato la sottosegretaria. "Proiettili, auto incendiate e mezzi danneggiati a poche settimane dall'insediamento. È un attacco alle istituzioni e all'intera comunità - ha sottolineato - che respingiamo con forza, queste azioni criminali non riusciranno a condizionare il corso democratico intrapreso dalla città. Siderno non è sola, lo Stato è dalla sua parte. Esprimo piena solidarietà e vicinanza alla sindaca Fragomeni: resteremo al suo fianco in questa battaglia contro le mafie e il nostro impegno per la legalità, la libertà e la democrazia proseguirà con la massima intransigenza", ha concluso Nesci. (Rin)