- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa al convegno dal titolo: 'l'Italia e l'Europa, il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia'. L'evento si svolge presso Palazzo del Grillo in piazza del Grillo, 5 a Roma. (ore 9:15)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa al Forum di Meridiano Sanità – XVI edizione. L'evento si svolge presso Palazzo Rospigliosi in via 24 Maggio, 43 a Roma. (ore 16) (segue) (Rer)