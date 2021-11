Ecuador: governo dispiega Forze armate nelle carceri dopo ennesimo massacro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il massacro del fine settimana, sale ad almeno 320 il bilancio dei morti in carcere dall'inizio del 2021. L'evento più grave rimane quello scoppiato il 28 settembre. Secondo la procura si è trattato del frutto di una lotta tra bande per "ostentare il potere" all'interno del carcere e della risposta alla decisione delle autorità di trasferire alcuni capi banda in altri centri penitenziari del Paese. Molte delle vittime sono state decapitate, smembrate o incenerite, riferiscono i media, senza tuttavia specificare il loro numero. Il presidente Lasso aveva reagito proclamando uno stato di emergenza nelle carceri per 60 giorni. L'allarme criminalità, anche fuori dalle mura carcerarie, spingeva il capo dello Stato a proclamare, a metà ottobre, lo stato di emergenza nazionale. La misura permette di impegnare le Forze armate in operazioni di controllo delle armi, ispezioni, sequestro di droghe e pattugliamento per 24 ore al giorno, in affiancamento alla polizia nazionale (Brb)