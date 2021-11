Kosovo: governo adotta meccanismo per documentare crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha adottato oggi un documento concettuale per la formazione di un meccanismo che documenterà i crimini commessi durante la guerra. Il primo ministro Albin Kurti, secondo quanto riferisce il portale “Indeksonline”, ha affermato che documentare i crimini di guerra servirà anche a educare e sensibilizzare l’opinione pubblica in modo che il Kosovo non sperimenti mai più le dolorose storie di crimini. "Sono passati 22 anni dalla guerra e affrontare i crimini commessi durante la guerra in Kosovo è lontano da ciò che vogliamo e di cui abbiamo bisogno. Le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra saranno trattate dal meccanismo che documenterà i crimini commessi durante la guerra in Kosovo. La formazione di questo meccanismo contribuirà a dire la verità alla società", ha detto Kurti. (Alt)