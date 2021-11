Kosovo: Kfor, il contingente italiano effettua donazioni nel settore dell'istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda attività di cooperazione civile – militare ha riguardato la consegna effettuata dal contingente italiano di Kfor presente a RC-W alla municipalità di Decane/Decan di 102 computer portatili. Alla cerimonia effettuata presso la sala consiliare del comune, erano presenti il sindaco Bashkim Ramosaj, l'assessore all'istruzione Bekim Vishaj e il colonnello Andrea Bertazzo comandante del Regional Command West. Tale donazione dei laptop fornirà ulteriori ausili didattici per consentire di svolgere una didattica più in linea con le metodologie moderne. Il contingente italiano della missione Kfor, con l'espletamento dei suoi progetti di cooperazione civile militare, continuerà ad assicurare l'assolvimento del compito della missione secondo i dettami della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, al fine di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo". (Res)