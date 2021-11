Ue: riunione interparlamentare presidenti Commissioni esteri, accelerare integrazione Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro è stata espressa, tuttavia, la preoccupazione che i tempi lunghi del processo di integrazione suscitino nelle opinioni pubbliche sentimenti di disaffezione e frustrazione, esponendo la regione al rischio di pulsioni etnocentriche e nostalgie del passato. Peraltro, non può essere ignorata l'assertiva presenza nei Balcani di altri attori internazionali, spesso guidati da obiettivi egemonici piuttosto che di condivisione di valori democratici e di libertà. Su queste premesse i Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti dei sei Paesi balcanici e di Francia, Italia e Slovenia si augurano che l'Unione europea agisca per un rilancio del processo di integrazione, proseguendo i negoziati in corso con Serbia e Montenegro, avviandoli con Albania e Nord Macedonia, favorendo un accordo tra Pristina e Belgrado e offrendo una prospettiva europea a Bosnia Erzegovina e Kosovo. (segue) (Com)