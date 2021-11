Serbia: premier Brnabic, questione Kosovo al centro della mia visita a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del Kosovo sarà all'ordine del giorno durante la visita di due giorni della premier serba, Ana Brnabic, a Parigi. È stata la stessa premier ad affermarlo prima della partenza, spiegando che in quest’occasione incontrerà il presidente di Cipro, Nikos Anastasiades, e che ringrazierà le autorità di Nicosia per il loro sostegno al percorso europeo della Serbia e la loro posizione di principio sul Kosovo. Brnabic è arrivata oggi per una visita di due giorni a Parigi, dove parteciperà al Forum per la pace e alla 41ma sessione della Conferenza generale dell’Unesco. Oggi, il primo giorno della sua visita, Brnabic parlerà al Forum per la pace in un panel incentrato sul miglioramento della governance globale durante la pandemia e avrà una serie di incontri bilaterali. (Seb)