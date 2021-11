Kosovo-Serbia: inviato speciale dell'ex presidente Usa Trump in visita al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Richard Grenell, inviato speciale dell'ex presidente statunitense, Donald Trump, si è recato oggi in visita al confine tra Serbia e Kosovo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump tramite un comunicato, nel quale sottolinea i grandi progressi compiuti da Pristina e Belgrado con gli accordi siglati alla Casa Bianca durante la sua amministrazione presidenziale. L'ex presidente Usa parla in proposito di accordi "storici che non devono essere abbandonati, in quanto influiscono sulla vita di molte persone". "Proprio come abbiamo dimostrato in Medio Oriente con gli accordi di Abramo, la pace e la normalizzazione dei rapporti economici sono possibili, ma richiedono sforzi sinceri e leadership costante", ha dichiarato Trump. "La pace è possibile. Non rinunciate in quanto è in gioco la prosperità di lungo termine dei due popoli", ha affermato l'ex presidente Usa rivendicando il ruolo positivo nei rapporti tra Pristina e Belgrado degli accordi sulla normalizzazione dei rapporti economici siglati alla fine del 2020 a Washington. (Alt)